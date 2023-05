Projeto Help chega, mais uma vez, à Estação Canoas da Trensurb

publicidade

A Estação Canoas da Trensurb recebeu, neste sábado, mais uma vez, a ação Vida sobre Trilhos, do projeto Help, organização focada em saúde mental e valorização da vida. Voluntários distribuem mensagens motivacionais aos usuários do metrô e oferecem um local de escuta qualificada, o chamado “Cantinho do Desabafo”, onde ficam à disposição para ouvir e conversar com quem esteja necessitando de apoio emocional.

Também dispuseram um cartaz disponibilizando abraços a quem, eventualmente, não estava passando por um bom dia. Segundo o coordenador estadual do projeto, Leandro Souza, é a oportunidade a pessoas de dividir os seus dilemas já que não têm com quem desabafar. “Os voluntários passaram pelas mesmas coisas e superaram. Por isso, podem ajudar com as suas experiências”, explicou. A parceria com a Trensurb começou em outubro de 2022. A ação deste sábado foi a 32ª desde então, alcançando, ao longo desse período, 8,1 mil usuários do metrô nos seis municípios atendidos pela linha do trem. Ao todo, 122 pessoas foram atendidas no “Cantinho do Desabafo” e mais de 150 voluntários participaram das atividades.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa, no mundo, tira a própria vida. E o Rio Grande do Sul, historicamente, é o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Conforme dados do projeto no Estado, de janeiro a setembro do ano passado, foram contabilizados, somente em Canoas, pelo menos 22 casos de suicídio e 147 ocorrências de lesões autoprovocadas.

O projeto disponibiliza ainda o acompanhamento das pessoas atendidas por parte dos voluntários e conta também com atendimento por telefone e WhatsApp, por meio do número nacional (11) 4200-0034.

Confira as próximas ações:

27 de maio, na Estação São Leopoldo

3 de junho, na Estação Novo Hamburgo

10 de junho, na Estação Mathias Velho (Canoas)

17 de junho, na Estação Sapucaia

24 de junho, na Estação Mercado (Porto Alegre)