Projeto Help desembarca na Estação Sapucaia, no Vale dos Sinos

A Estação Sapucaia da Trensurb, no Vale dos Sinos, recebeu, na manhã deste sábado, uma nova ação “Vida sobre Trilhos”, do projeto Help, focada em saúde mental e valorização da vida. Voluntários do projeto distribuem mensagens motivacionais aos usuários do metrô e oferecem um local de escuta qualificada. Com o “Cantinho do Desabafo”, ficam à disposição para ouvir e conversar com quem esteja necessitando de apoio emocional.

Segundo a coordenadora da iniciativa em Sapucaia do Sul, Maria Eduarda Scheffer, muitas pessoas que não têm com quem dialogam encontram uma porta de entrada para deixarem a “invisibilidade”. “Já entregamos mais de 500 cartas, sendo 200 na ação mais recente. E, tivemos 15 atendimentos desde outubro, quando iniciou a parceria com a Trensurb”, contou. A próxima edição do “Vida sobre Trilhos” na cidade acontece em junho. No próximo sábado, o projeto Help desembarca na Estação Mercado, em Porto Alegre.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa, no mundo, tira a própria vida. E o Rio Grande do Sul, historicamente, é o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes.

O projeto disponibiliza ainda o acompanhamento das pessoas atendidas por parte dos voluntários e conta também com atendimento por telefone e WhatsApp, por meio do número nacional (11) 4200-0034.

Confira as próximas ações:

13 de maio, na Estação Mercado (Porto Alegre)

20 de maio, na Estação Canoas

27 de maio, na Estação São Leopoldo

3 de junho, na Estação Novo Hamburgo

10 de junho, na Estação Mathias Velho (Canoas)

17 de junho, na Estação Sapucaia

24 de junho, na Estação Mercado (Porto Alegre)