Projeto Help encerra trimestre com mais de 5 mil pessoas alcançadas nas estações da Trensurb

publicidade

A ação Vida sobre Trilhos do projeto Help, que presta ajuda a quem enfrenta depressão ou ansiedade, entre outros problemas emocionais, encerra o primeiro trimestre deste ano com êxito e a continuidade da parceria com a Trensurb, inovando desta vez com o Vagão da Superação em abril. Na manhã deste sábado, a última edição do período foi realizada na Estação de Sapucaia do Sul.

Mais uma vez, os voluntários distribuíram cartinhas e mensagens de superação aos usuários do metrô, além de conversarem com o público. Já o “Cantinho do Desabafo”, onde as pessoas podiam sentar e falar de suas aflições emocionais, prestou um atendimento individualizado. O projeto Help também atende pelo telefone nacional (11) 4200-0034 e está ainda no Instagram @help.fju e no site projetohelp.com.

O coordenador do Help no Rio Grande do Sul, Leandro Sousa, calculou que mais de 5 mil pessoas foram alcançadas pelo projeto nas estações da Trensurb, cuja linha férrea passa por seis municípios. Deste total, em torno de 65 delas estiveram no “Cantinho do Desabafo” no período. Segundo ele, os voluntários atenderam até quem estava em sofrimento e dor devido aos traumas emocionais do passado, com pensamentos de suicídio ou automutilação. “Muitas dessas pessoas que foram atendidas estão sendo acompanhadas agora pelos voluntários através do WhatsApp ou presencialmente. A gente continua realizando um acompanhamento”, destacou Leandro Sousa. “É uma forma de tentar aliviar a dor que estava dentro dela”, frisou.

A parceria com a Trensurb teve início em outubro do ano passado. A partir de abril, a atividade começa novamente nas estações da Trensurb. A primeira ação será na Estação Mercado Público, no Centro de Porto Alegre. O coordenador do Help adiantou uma novidade desta vez. “Vamos ter o Vagão da Superação. A ação vai estar do lado de fora da estação, também dentro do trem. Vamos estar hospedados em um vagão”, enfatizou.

“Nós vamos decorá-lo com balões e cartazes motivacionais”, revelou, citando ainda a entrega das cartas com mensagens de motivação de superação. Os voluntários vão fazer a viagem do Mercado Público até Novo Hamburgo e depois fazem o retorno. “Vamos estar ali para recepcionar as pessoas, criando um ambiente acolhedor, com positividade”, disse.

Leandro Sousa recordou que cada voluntário é “um sobrevivente” e que já passou pela depressão, ansiedade, automutilação e tentativa de suicídio. “Esse voluntário superou tudo isso e está apto a ajudar outras pessoas. Nós vamos estar ali para isso, para que a gente possa passar a nossa experiência”, afirmou o coordenador.

Conforme a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tira a própria vida. O Rio Grande do Sul é historicamente o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes.