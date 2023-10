Projeto Help leva acolhimento a usuários da Estação Novo Hamburgo da Trensurb

publicidade

Voluntários do Projeto Help promoveram neste sábado, na Estação Novo Hamburgo da Trensurb, uma nova ação do “Vida sobre Trilhos”, momento de escuta e cuidado para com os passageiros do serviço de trens. O projeto em si, cujo lema é “Não te julgo, te ajudo”, visa auxiliar com palavras de carinho aqueles que estão passando por dificuldades e questões que envolvem saúde mental, a exemplo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desejos de suicídio, entre outros.

Tradicionalmente, a ação ocorre todos os sábados em uma estação diferente. Houve também o Cantinho do Desabafo, no qual o atendimento ocorre de forma personalizada, sem julgamentos, e de forma que haja uma atenção ainda maior às dificuldades pelas quais a pessoa em questão passa. “Somos um projeto laico que justamente traz este apoio emocional. Estamos aqui para dar este apoio sem julgamentos”, disse a coordenadora do Help em Novo Hamburgo, Isadora da Silva.

Ainda, houve a entrega de cartas com mensagens motivacionais, cujo objetivo é aproximar ainda mais este acolhimento, bem como dinâmicas interativas. O projeto disponibiliza também o acompanhamento das pessoas atendidas e o atendimento via WhatsApp e telefone (11) 4200-0034. Conforme a organização, a ação do último sábado foi a 49ª, alcançando, desde outubro do ano passado, 11,5 mil usuários do metrô.

Também foram realizados 177 atendimentos no Cantinho do Desabafo e a participação de 150 voluntários. Em geral, eles são pessoas que já venceram problemas similares, muitas vezes vistos como tabu na sociedade. Também segundo o projeto, citando dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas no planeta sofrem de depressão.