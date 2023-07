Projeto Help volta à Estação Novo Hamburgo

publicidade

A Estação Novo Hamburgo da Trensurb, no Vale do Sinos, recebeu mais uma vez a ação Vida sobre Trilhos, do projeto Help, focada em saúde mental e valorização da vida. Voluntários distribuíram mensagens motivacionais aos usuários do metrô, ofereceram abraços a quem se sentia sozinho e disponibilizaram um local de escuta qualificada, chamado de “Cantinho do Desabafo”, onde podiam ouvir e conversar com quem buscava apoio emocional.

Conforme a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem de depressão. A cada 40 segundos, uma pessoa, no mundo, tira a própria vida. E o Rio Grande do Sul, historicamente, é o estado com a maior taxa de suicídio do Brasil, que chega a 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Segundo a coordenadora do projeto em Novo Hamburgo, Isadora Silva, muitos usuários do Trensurb foram ouvidos. “A gente vê que as pessoas precisam de um abraço e de mensagens de motivação, então é muito gratificante participar deste projeto”, salientou.

Os voluntários promoveram dinâmicas interativas diversas buscando incentivar que o público participante da ação alcance suas próprias histórias de superação. O projeto disponibiliza, ainda, o acompanhamento das pessoas atendidas por parte dos voluntários e conta também com atendimento por telefone e WhatsApp, por meio do número nacional (11) 4200-0034.

A parceria com a Trensurb teve início em outubro do ano passado. A ação de sábado será a 38ª desde então, alcançando, ao longo desse período, 9 mil usuários do metrô nos seis municípios atendidos pela linha do trem. Ao todo, 141 pessoas foram atendidas no Cantinho do Desabafo e mais de 150 voluntários participaram das atividades.

Estão programadas ações nas estações até setembro, sempre aos sábados, das 10h às 12h:

22 de julho, na Estação Mathias Velho

29 de julho, na Estação Sapucaia

5 de agosto, na Estação Mercado

12 de agosto, na Estação Canoas

19 de agosto, na Estação São Leopoldo

26 de agosto, na Estação Novo Hamburgo

2 de setembro, na Estação Mathias Velho

9 de setembro, na Estação Sapucaia

16 de setembro, na Estação Mercado

23 de setembro, na Estação Canoas

30 de setembro, na Estação São Leopoldo