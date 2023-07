Projeto Orla Para Todos promove esportes adaptados em Porto Alegre

publicidade

O trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, foi palco de uma iniciativa inovadora: O projeto Orla Para Todos, um evento inclusivo voltado para pessoas com deficiência. Os professores e alunos da Associação Esporte+ ocuparam as quadras para oferecer aulas de rugby em cadeira de rodas. O encontro desta terça-feira marcou o início das atividades que serão abertas a todos os interessados em praticar rugby, vôlei sentado e futebol 7.

A atividade esportiva foi coordenada pelo técnico Júlio Santos, que treinou jogadas com os alunos. Ele ressalta que o projeto tem como objetivo a formação de crianças e adolescentes, visando melhorar a qualidade de vida e promover a socialização.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. A coordenadora do paradesporto, Liza Cenci, destaca que o projeto tem como foco a inclusão. A realização desse evento reforça o propósito de tornar a Orla um espaço acessível para todos. Liza também enfatiza a importância da prefeitura oferecer aulas gratuitas de atividades esportivas como uma forma de promover a inclusão social.

O projeto conta com a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc), Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e Esporte+. As aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas, ministradas por professores de Educação Física, são destinadas a crianças e adolescentes atendidos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e pessoas com deficiência (PCDs).

Para participar das atividades, basta se dirigir à Orla e fazer a inscrição. Nesta primeira fase, o Serviço Social do Comércio (Sesc) oferecerá aulas de futebol 7 às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, enquanto a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) as ministrará das 14h às 17h. Já as aulas de rugby em cadeira de rodas e vôlei sentado, promovidas pelo Esporte+, ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h. Ao todo, o projeto atenderá 40 alunos por turno, totalizando 240 participantes por semana, nas quadras 2, 7 e 4.

Na semana passada, as primeiras aulas de futebol 7 foram realizadas com a participação de 40 adolescentes do Centro Diaconal Evangélico Luterano (Cedel), uma entidade filantrópica.