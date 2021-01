Projeto Padrinhos na Escola realiza arrecadação de materiais escolares em Bento Gonçalves

publicidade

O projeto Padrinhos na Escola chega ao quinto ano fazendo a diferença na vida de milhares de alunos das escolas de Bento Gonçalves. A ação, idealizada por um grupo de amigos, foi adaptada em virtude da pandemia do coronavírus e, ao invés da adoção de cartinhas dos alunos pela população, contará com pontos específicos de coleta de materiais escolares, ou a doação de dinheiro. A campanha teve início nesta sexta-feira e segue até 15 de fevereiro.

No total das edições realizadas foram atendidos com kits escolares 7.512 alunos das redes municipal e estadual de ensino do 1º ao 5º ano de, 15 escolas do município. Neste ano, a ação conta com apoio do Gabinete da Primeira Dama, que irá auxiliar no recolhimento dos materiais. "É uma forma de nos agregarmos a um projeto tão bonito e ajudar as famílias que não têm condições de comprar o material escolar. Convidamos a comunidade bento-gonçalvense, sempre tão solidária, para participar", destaca a primeira-dama, Cláudia Remus.

Para participar, basta se dirigir até um dos 11 pontos de apadrinhamento e doar materiais escolares novos. Também é possível realizar a doação em dinheiro, que deverá ser encaminhada diretamente para conta da Associação no banco Transpocred (085), agência 0108, conta 29864-6 ou pelo Pix pelo CNPJ 35.566.329.0001/07.

"O projeto sempre foi realizado com a adoção das cartinhas dos alunos pela comunidade com a doação de dinheiro para compra dos kits de materiais escolares. Neste ano, em função da pandemia não foram desenvolvidas as cartas, e as doações de materiais novos serão recolhidas em pontos parceiros na cidade", destaca o Presidente da Associação Padrinhos na Escola, Giovani Carlet.

Os materiais necessários são lápis preto, conjuntos de lápis 12 cores, conjunto de canetinhas coloridas, borracha branca, folhas de papel A4, folhas de oficio, EVA, cadernos (capa dura com brochura, pequeno e cadernos capa dura com brochura, tamanho grande).

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Adriane Zorzi "é uma ação que vem modificando vidas. Não é apenas a doação de um material escolar, mas um apoio para que estes alunos tenham mais força e coragem para continuar seus estudos e construir um futuro melhor. Parabenizo todos que integram essa ação", finaliza.

