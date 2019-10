Projeto prevê gradis no Parque Galvani Guedes em Esteio

publicidade

Moradores dos bairros Jardim Planalto e Santo Inácio, em Esteio, têm feito críticas à Administração Municipal em virtude das condições que se encontra o Parque Galvani Guedes. Entre as reclamações estão a falta de manutenção, limpeza, iluminação e segurança, além de investimentos que deveriam ser feitos para o entretenimento de todos. O local, que também abriga a Praça da Juventude, tem, além da pista de caminhada, quadras esportivas (coberta e ao ar livre), pista de skate, playground, área de churrasqueiras e salas para atividades variadas.

Martina Medeiros Vicente, 32 anos, que mora nas proximidades e, pelo menos, uma vez por semana leva a filha de 3 anos para brincar nos balanços, conta que o local está abandonado. “O consumo de drogas é diário aqui. Costumo vir no início da tarde, porque quando o sol começa a baixar, fica perigoso. Não apenas os frequentadores do parque têm medo, mas os vizinhos também.” Carlos Roberto de Souza, 19 anos, que gosta de jogar futebol com os amigos, fala que é extremamente necessário que se substituam as telas de proteção da quadra coberta. “Já vi muitos amigos se machucarem nos arames arrebentados. Eu mesmo já torci meu tornozelo apenas caminhando aqui. O desnível da calçada e a quantidade de buracos é um absurdo.” Maria Gouvêa Assunção, 51 anos, diz que já presenciou pelo menos dois assaltos, onde as pessoas tiveram os celulares levados. “Não temos o mínimo de segurança aqui.”

A Prefeitura informou que o Parque Galvani Guedes tem sido limpo temporariamente, especialmente por se tratar de um dos principais pontos de lazer usados por famílias, bem como para os eventos realizados pela administração. Além disso, o secretário municipal de Obras, Flávio Ouriques, explica que o local tem sido alvo de diversos furtos, principalmente no sistema de iluminação pública. “Roubam cabos, lâmpadas e até luminárias inteiras. Nesta semana ocorreu o furto de cabos de alimentação do prédio administrativo, rede subterrânea, causando instabilidade na alimentação de energia o que resultou na queima de Modem e outros equipamentos.” Segundo ele, meses atrás, retiraram o pavimento em uma área extensa para a retirada dos cabos. “Além do prejuízo dos cabos também houve gasto com a mão de obra para recolocação da pavimentação.”

Ouriques explica que está em fase de conclusão um projeto para cercamento com gradis de concreto. “Com este projeto vamos buscar recursos e encaminhar um edital para licitação. É a solução para dar segurança aos usuários e também para o patrimônio. Sem dúvida o parque merece o investimento por se tratar de uma área importante para o lazer e também para eventos do município como por exemplo o aniversário da cidade e outros.”