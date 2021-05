Projeto Social tem inscrições abertas em Campo Bom

publicidade

Campo Bom passará a contar com o Programa Esportivo Social (PES) a partir do mês de junho. Trata-se de um projeto da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que propiciará várias modalidades esportivas gratuitas à população. As inscrições já estão abertas, para a primeira modalidade que é o taekwondo.

As aulas ocorrerão no Ginásio Municipal de Esportes Karl Heinz Kopittke, às segundas e quartas-feiras à noite. A modalidade será aberta a adultos e crianças a partir de sete anos, mas estas terão de ter autorização e acompanhamento dos pais ou responsáveis. O titular da Secretaria de Esporte e Lazer, João Carlos e Silva, ressalta que outras modalidades logo serão oferecidas.

“Temos o bicicross e a patinação bem encaminhados e só não foram iniciados, ainda, em função da pandemia que adiou nossos planos”, explica o secretário. As inscrições podem ser feitas pela internet, ou ainda de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 18h30, e nas sextas-feiras, das 7h30 às 13h30, na Secretaria de Esporte e Lazer, no Ginásio Municipal (avenida Adriano Dias, 720). Mais informações pelo telefone (51) 3597-4800, WhatsApp (51) 99283-5728 ou ainda pelo e-mail smel@campobom.rs.gov.br.