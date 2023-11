PUCRS celebra 75 anos com inovação e tecnologia

publicidade

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) completou 75 anos de histórias. Para marcar a celebração, um jantar foi realizado no Restaurante Panorama Gastronômico. O evento contou com a participação de autoridades da reitoria, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo e o Governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O prefeito Sebastião Melo destaca que a Universidade contribuiu para inúmeros avanços na cidade de Porto Alegre. “O sentido de uma universidade é de fazer transformação. Essa universidade tem grandes contribuições para a cidade ao longo de sua história”. Melo destaca as inúmeras contribuições que a PUCRS oferece ao município como: convênios com a educação, saúde e mobilidade urbana, além da construção do Parque Tecnológico da PUCRS que, nas palavras dele é considerado pioneiro. “O primeiro parque de tecnologia e inovação da América Latina”.

O Governador Eduardo Leite ressalta que a PUCRS tem desempenhado um papel fundamental na transformação do Rio Grande do Sul. “É mais do que uma universidade, é um verdadeiro fardo da educação, da inovação, da excelência acadêmica e tem iluminado o nosso caminho a uma direção para um futuro promissor”, declara.

A PUCRS foi criada em 9 de novembro de 1948, após a concessão da Faculdades Católicas de Filosofia e da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas a prerrogativa de universidade. A história começou antes, em 1931, com a fundação da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas. A estruturação culminou na elevação à Pontifícia em março 1951.