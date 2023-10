Quarta-feira começa com muita chuva no Rio Grande do Sul

publicidade

Após uma trégua, com alguns dias de sol e tempo seco, os gaúchos voltam a conviver com a chuva nesta quarta-feira (4). A previsão indica muitas nuvens e chuva em todas as regiões no começo do dia.

A chuva será forte a intensa em diversas localidades, inclusive com risco de alagamentos. A instabilidade vem com raios e temporais isolados em que podem ocorrer rajadas de vento forte e, sobretudo, queda de granizo.

No decorrer desta quarta-feira, porém, o tempo já começa a melhorar em parte do estado. As nuvens diminuem e o sol aparece em diferentes localidades, em especial do Oeste, Sul e parte do Centro do estado. No Norte e no Nordeste gaúcho é que se espera mais nuvens ainda na segunda metade do dia com precipitação leve em diferentes pontos.

Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 22ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Pelotas 13ºC / 22ºC

Cruz Alta 15ºC / 21ºC

Vacaria 14ºC / 20ºC

Caxias do Sul 14ºC / 19ºC