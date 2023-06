Quase uma semana após rescisão de contrato, lixo segue em menor quantidade em Porto Alegre

publicidade

Praticamente uma semana depois da rescisão do contrato da Prefeitura com o consórcio Porto Alegre Limpa, responsável pela coleta automatizada de lixo em 20% da Capital, a situação está praticamente normalizada, e são poucos os pontos que ainda retêm lixo espalhado ao lado. O serviço está em período de transição, até que uma nova empresa assuma a área referente a 18 bairros. A gestão Melo decidiu por romper a contratualidade de forma unilateral na última sexta-feira, depois de o consórcio não cumprir com a coleta automatizada nos contêineres, à qual havia sido contratada.

Por ora, o consórcio que já atua nos 80% restantes, o Porto Limp, está realizando o restante do serviço de maneira emergencial, por meio de uma força-tarefa. Em fevereiro, a Prefeitura já havia manifestado decisão de romper com a Porto Alegre Limpa, no entanto, mudou de ideia e retomou o contrato de recolhimento dos resíduos orgânicos em abril. Na ocasião, as áreas mais afetadas foram Bom Fim, Auxiliadora, Bela Vista, Mont’Serrat, partes da Cidade Baixa, entre outros.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) afirma que não recebeu relatos de acúmulo de lixo, e diz que as equipes seguem trabalhando, bem como que há reforço na limpeza. Mesmo assim, alguns resíduos e sacolas plásticas ainda são depositados ao lado dos contêineres, embora a coleta esteja sendo realizada inclusive à noite, e mesmo hoje, durante o feriado de Corpus Christi, nos pontos mais críticos. Também segundo a SMSUrb, os resíduos restantes junto aos equipamentos são deixados por catadores.

Ainda não há definições sobre a nova etapa do novo contrato definitivo, e a Prefeitura segue afirmando que o mesmo está em andamento. Também não há estimativa formal de quanto tempo deverá levar até que uma nova documentação seja estabelecida. Na semana passada, o titular da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia, pediu ainda a colaboração dos cidadãos para evitar o espalhamento de materiais em locais impróprios, bem como a depositar o lixo corretamente nos locais adequados.