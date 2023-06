Quatro pessoas morrem em acidente de trânsito na Serra

publicidade

Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito no começo da manhã deste sábado (10) no km 113 da ERS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, na Serra. No trecho da rodovia, um Honda Fit colidiu frontalmente em um caminhão Mercedes-Benz.

As vítimas, sendo três mulheres e um homem, estavam no automóvel, com placas de Belém, no Pará. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Nossa Senhora de Fátima em Flores da Cunha.

