Quatro pessoas morrem em acidentes de trânsito no RS

Quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito na noite desse domingo nas rodovias gaúchas. Em São José dos Ausentes, a Polícia Rodoviária Federal registrou a colisão transversal envolvendo um caminhão Mercedes-Benz Atego, com placas de Vacaria, e uma Chevrolet Spin, emplacado em Bom Jesus, no km 21 da BR 285.

Conforme a PRF, o caminhão capotou com o impacto e parou junto ao trevo de acesso ao município. A carga ficou derramada no local. O motorista, de 40 anos, chegou a ser socorrido até posto de saúde da cidade, mas não resistiu aos graves ferimentos. Já a condutora e quatro passageiros do automóvel não tiveram ferimentos.

Já em Farroupilha, o choque de um Chevrolet Cobalt contra a traseira de um caminhão guincho Volkswagen que estava estacionado para atender a pane mecânica de um veículo no km 45 da ERS 122. A passageira do automóvel, de 42 anos, morreu no local. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado.

Em Dilermando de Aguiar, no km 352 da BR 158, o condutor de uma moto, de 62 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito.

Tarde

Em São Pedro do Butiá, a colisão de um Chevrolet Celta e um caminhão Volkswagen resultou na morte da passageira do carro, de 32 anos, do motorista do caminhão, 55 anos, e do passageiro, de 56 anos, no km 675 da BR 392.

O acidente de trânsito ocorreu na tarde desse domingo. Segundo a PRF, o condutor do automóvel, de 26 anos, ficou gravemente ferido. Um menino, de três anos, estava junto e teve lesões leves.