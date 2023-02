Queda de árvore danifica Casa Estudantil Universitária em Porto Alegre e preocupa moradores

publicidade

A sede I da Casa Estudantil Universitária de Porto Alegre enfrenta problemas, após a queda de uma árvore. O local, que fica na rua Sarmento Leite, no bairro Cidade Baixa , abriga 14 estudantes. A parte da árvore que tombou atravessa o pátio do local e os moradores se preocupam com risco iminente de acidentes, visto que o vegetal ainda tem parte de pé e possui outros galhos que podem desabar sobre cômodos do imóvel. Desde o dia 15 de fevereiro, a administração da Casa, que é feita pelos próprios estudantes, buscam suporte do poder público para resolver a situação. “A prefeitura nos informou que, como é uma instituição, a gente que tem que arcar com os custos da remoção, sendo que eles fazem isso só para famílias de baixa renda”, conta o presidente da Ceupa, Gutiélis De Vargas.

VÍDEO | Árvore caída no pátio da Casa Estudantil Universitária de Porto Alegre (CEUPA), no bairro Cidade Baixa, causa preocupação



(📹 Ricardo Giusti) pic.twitter.com/mQfFNsghdK — Correio do Povo (@correio_dopovo) February 20, 2023

No entanto, os estudantes se baseiam na lei complementar 757 de janeiro de 2015, para afirmar que se enquadram como beneficiários do serviço, uma vez que são pessoa jurídica sem renda suficiente para a realização da poda, como previsto na legislação. O presidente explica que os moradores não conseguiriam arcar com a despesa de 10 mil reais, valor orçado pelos estudantes para laudo técnico da árvore e remoção. “Os recursos são todos advindos dos próprios moradores. A gente paga uma taxa de custos para pagamento de água, luz, internet, gás de cozinha e reformas. Mas reformas menores, tipo, troca de uma torneira, troca de um chuveiro”, explica o estudante.

O estudante do mestrado de Educação em Ciências da UFRGS, Giordano Ferreira, que reside na casa há quase 9 anos, estava no local quando a árvore desabou, após as chuvas. “Eu cheguei, tomei banho e fui para o quarto. Foi quando ouvi aquele barulho e pensei ‘é uma das árvores’”, relembra ele. Conforme o morador, a preocupação com as condições do vegetal não é nova e já haviam pedido avaliação, no ano passado, para planejarem a realização da poda. Porém, as chuvas da última quarta-feira foram mais rápidas. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local para desobstruir um estacionamento vizinho, que havia ficado prejudicado, e aparar a parte da árvore que quebrou, deixando-a no solo. No entanto, uma nova visita que teria sido prometida para retirar o tronco caído do local não aconteceu.

Após a queda de parte da árvore, um dos moradores precisou ser realocado. Os estudantes que residem na Casa sabem da urgência de realizarem um laudo técnico do que restou da árvore e a poda, mas não tem uma solução, ainda, para o problema. Enquanto aguardam uma resposta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus), eles buscam outras formas de auxílio. “Talvez um financiamento coletivo, né? Alguma ajuda para gente fazer por conta própria. Tem o pix da Ceupa que é o CNPJ”. Quem quiser auxiliar, pode fazer uma contribuir financeira pelo pix da Ceupa: 92979293000119.

A Smamus informou que o caso é competência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. A Smsurb informou que faz esse tipo de serviço em casos de baixa renda e que tenta contato com a Ceupa para compreender a situação.