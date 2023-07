Quinta-feira começa com frio e terá chuva em partes do RS

publicidade

O sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas algumas regiões podem ter céu claro em partes do dia. A nebulosidade aumenta da tarde para a noite à medida que áreas de instabilidade avançam a partir do Nordeste da Argentina e trazem chuva até o final do dia para pontos do Oeste, Centro e Metade Norte do estado.

O dia começa frio no território gaúcho com as menores mínimas no Sul, Oeste e Noroeste pelo ar mais seco. Geada em pontos do Sul e da Campanha. Já a tarde no estado vai ser com temperaturas amenas e agradáveis.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A máxima será de 10ºC e a máxima, de 18º.

Próximas madrugadas serão frias

Um ciclone extratropical se formou nesta quarta-feira no Leste do Uruguai e no fim do dia atuava a Leste da foz do Rio da Prata. O sistema trouxe vento de até 70 km/h na área de Punta del Este e deixou o tempo mais ventoso ontem no Sul e no Leste gaúcho. Nos Aparados da Serra, o vento passou de 60 km/h.

O ciclone se distancia do continente, mas ainda influenciará o tempo no Rio Grande do Sul. Isso porque a tempestade sobre o Atlântico impulsionará o ar mais frio do Sul do continente para o estado e que vai avançar pelo Leste da Argentina.

Esta massa de ar frio alcança o estado agora na segunda metade da semana, impulsionada pelo ciclone no Atlântico Sul, mas não são esperados valores tão extremos de temperatura como no Sul do continente. As madrugadas mais frias são previstas entre esta quinta-feira e o domingo, mas na grande maioria das cidades as menores temperaturas devem se dar no começo do sábado. Há previsão de mínimas ao redor de 0ºC a 2ºC na fronteira com o Uruguai, 4ºC a 6ºC no extremo Sul de Porto Alegre e de 7ºC na maioria dos bairros da capital, 3ºC a 5º C nos locais mais frios da região metropolitana, e -2ºC a 0ºC na área de São José dos Ausentes, nos Aparados. O frio trará geada.

Na próxima semana, entretanto, nada de frio mais intenso. Tempo quente deve marcar o começo de agosto com tardes de calor.

Mínimas e máximas pelo RS nesta quinta-feira:

Santa Rosa 5ºC / 20ºC

Cruz Alta 6ºC / 17ºC

Caxias do Sul 9ºC / 17ºC

Livramento 4ºC / 15ºC