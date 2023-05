Quinta-feira será de chuva, garoa e alta umidade em todo o RS

publicidade

O tempo segue instável nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Muitas nuvens seguem sobre o Estado em outro dia de abundante nebulosidade com predomínio de céu encoberto e em alguns locais nublado, de acordo com a Metsul. Apenas pontos isolados podem ter aberturas com melhoria breve ao longo do dia. Chove e garoa em todas as regiões no decorrer do dia.

A alta umidade trará nevoeiro ou neblina em algumas localidades, sobretudo de maior altitude. Com o tempo instável e a excessiva umidade, a temperatura outra vez pouco varia com pequena amplitude térmica, o que manterá o tempo ameno nesta quinta-feira.

Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 18ºC e 23ºC.

Veja a temperatura em outras cidades gaúchas

Torres 19ºC / 24ºC

Caxias do Sul 16ºC / 20ºC

Erechim 17ºC / 21ºC

Santa Maria 16ºC / 22ºC

Pelotas 16ºC / 21ºC

Rio Grande 17ºC / 21ºC