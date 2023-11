Réveillon na Praia do Laranjal será retomado neste ano

publicidade

A chegada de 2024 será comemorada com festa na praia do Laranjal. O anúncio da realização do evento, que terá show nacional com a banda Revelação, ocorreu na manhã desta sexta-feira, no escritório do deputado federal Daniel Trzeciak.

O parlamentar destinou uma verba de R$ 500 mil para o evento que será aberto ao público. Para ele, a iniciativa visa impulsionar o turismo e a cultura, que são agentes importantes para a economia do município.

“O mandato tem compromisso com a cultura e o turismo. Todo o recurso para a realização do evento é do mandato. Devemos valorizar a nossa cidade. Vamos potencializar uma área muito procurada nesta época do ano”, enfatiza.

O SESC será o responsável pela organização do evento, que também terá shows de artistas locais. “O dinheiro já está nos cofres do município e o SESC é que vai fazer a administração para o evento”, destaca.

O deputado esclareceu que emenda parlamentar não pode pagar salários, então não teria como mandar o dinheiro para este fim. “Uma coisa não tem relação com a outra”, confirma.