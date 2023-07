Rajadas de ventos de até 100 km/h atingem Chapecó

publicidade

Rajadas de vento de até 100 Km/h atingiram a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, no final da tarde e noite desta quarta-feira. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura seguem trabalhando depois da passagem do ciclone na cidade para reparar os estragos do dia anterior.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Chapecó, Valter Luciano Huning, a situação ficou mais crítica porque os ventos intensos resultaram na queda de inúmeras árvores e postes de fios de alta tensão. Mais de 4 mil residências e empresas ficaram sem energia elétrica. Cerca de 400 ainda seguem nessa quinta-feira sem luz. Já o acumulado de chuva é de 55 milímetros. "O volume de chuva não foi tanto. O problema foi a intensidade do vento que atingiu a cidade", explica Huning.

A Defesa Civil também registrou vários destalhamentos. Entre eles, uma creche municipal, que teve de suspender as aulas nessa manhã de quinta-feira. No entanto, o coordenador disse que as atividades devem permanecer suspensas até sexta-feira para dar tempo de concluir os trabalhos de colocação de telhas e limpeza.

Durante essa manhã, a chuva deu uma trégua e o trabalho da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros tem sido direcionado no corte de galhos e árvores que atingiram os fios de alta tensão. Assim, os postes poderão ser recolocados para reestabelecer a energia elétrica nas casas e estabelecimentos da cidade.

