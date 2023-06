Reconstrução no Litoral Norte continua uma semana após ciclone extratropical

publicidade

Continua a reconstrução do Litoral Norte após o ciclone extratropical que deixou 16 mortos no Rio Grande do Sul. Hoje, mais um acesso foi liberado em Caraá, cidade mais afetada pelo fenômeno de uma semana atrás, desta vez pela ERS-030 via localidade de Arroio do Carvalho, na divisa com Santo Antônio da Patrulha. Até domingo, uma equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP) está no município para confeccionar novas carteiras de identidade às pessoas que perderam os documentos na enchente.

O trabalho é feito no Cras local, na rua Arno Von Saltiel, 177, na sede. A Prefeitura também trabalha junto à Corsan para restabelecer o abastecimento de água para as comunidades de Linha Padre Vieira, Pedra Branca e Alto Pedra Branca, além da rua Emílio Geraldo, no Alto Rio dos Sinos. Ontem, a prefeita de Balneário Pinhal e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), Márcia Tedesco, disse em meio à reunião da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) que é momento de alinhamento de ações.

Ela, porém, criticou a falta de agilidade no envio de recursos e o prazo de dez dias após um evento climático para que decretos de situação de emergência ou calamidade possam ser publicados. “Quem está sentado atrás dos computadores não tem noção da realidade. Meu medo é que, quando passa este prazo, fica só o personagem do prefeito. Sobre ele, acarreta todo o compromisso com a sociedade local. É preciso haver uma proximidade do pessoal técnico e burocrático, que façam horas extras, e que tenham este sentimento de que muitos dependem deste trabalho”, afirmou ela.

Em Três Cachoeiras, a Administração iniciou os trabalhos de recuperação da estrada geral da localidade de Rio do Terra, que ficou totalmente bloqueada. “Estamos dedicados a essa importante tarefa e continuaremos trabalhando incansavelmente”, afirmou o prefeito Flávio Lippert. Em reunião em Brasília, pontes da ERS-494 também foram pleiteadas.

Conforme a Defesa Civil estadual, é necessária a doação prioritária de cobertores, itens de cama e banho, como toalhas e lençóis, higiene pessoal (escova dental, creme dental, sabonete, shampoo, desodorante, absorventes femininos e fraldas descartáveis infantis) e limpeza (água sanitária, produtos de limpeza pesada, entre outros). Na maioria das cidades, roupas já foram doadas em quantidade suficiente para atender à população desassistida.