Record TV São Paulo conquista seis distinções no RS

A série "Linchamentos" garantiu à Record TV São Paulo o 1º lugar no Prêmio Especial Intolerância do 39º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), com a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil - RS (OAB-RS). Na mesma categoria, a emissora obteve o 2º lugar com a série "Crimes de Fome". A Record TV São Paulo também obteve quatro distinções na categoria Televisão, respectivamente com as séries "Casamento Infantil" (1º lugar), "O amor na Cracolândia" (2º lugar), "Sequestro na Fronteira (3º lugar) e "Cortadores de cana são resgatados de trabalho degradante" (menção honrosa).

Neste ano, o tema do concurso foi “Intolerância”, inspirado no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, convoca para o combate ao desrespeito aos direitos humanos de qualquer espécie, seja de raça, religião, sexo, cor ou política. A distinção foi instituída em 1984. Desde então, a cada edição anual e de forma ininterrupta, estimula o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações, pela observância e defesa dos direitos humanos nas sociedades da América do Sul marcadas por enorme desigualdade entre as pessoas e pela deficitária ação de Estado. A Regional Latino Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul e a Caixa de Assistência dos Advogados - RS (CAARS) apoiam o prêmio.