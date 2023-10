Recursos da venda de prédio da Smov serão utilizados na construção de moradias em Porto Alegre

publicidade

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei autorizando que os recursos da venda do antigo prédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) sejam utilizados para a construção do Residencial Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá. A comunidade espera há 20 anos por uma solução habitacional definitiva e a expectativa é que sejam construídas 254 unidades habitacionais.

De acordo com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, esse é um passo importante. “O projeto Barcelona marca a retomada da construção de Habitação de Interesse Social com recursos próprios do município de Porto Alegre. Que seja um caminho para a realização do sonho de tantas outras famílias como os da Associação Barcelona”, ressaltou Machado.

A expectativa da Secretaria Municipal de Administração e Parimônio (Smap) é realizar em novembro o leilão do prédio, localizado na avenida Borges de Medeiros, bairro Praia de Belas, e que durante muitos anos foi sede da antiga Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov). “Com a avaliação prevista no valor de R$ 48 milhões, a tendência é de que poderemos ter um ágio, podendo arrecadar um valor ainda maior. O saldo seguirá para o Fundo do Patrimônio Municipal, gerando melhorias e investimentos em outras áreas da cidade", destaca o titular da Smap, André Barbosa, acrescentando que esta alternativa somente é possível em virtude do Programa de Gestão do Patrimônio, implementado na Capital, desde 2022.

"A importância desta gestão patrimonial para a gestão pública municipal se materializa com a possibilidade de venda, pelo Município de Porto Alegre, deste imóvel que está inservível hoje”. Conforme André Barbosa, o leilão será totalmente transparente e poderá ser realizado no modelo eletrônico.

Histórico – Na plenário do Orçamento Participativo da Região Humaitá-Navegantes, o prefeito Sebastião Melo reafirmou o compromisso da gestão com a construção do Residencial Barcelona. A licitação do projeto, que foi publicada no dia 21 de agosto, já tem um empresa vencedora, que deverá assinar contrato ainda nesta semana.