Rede de supermercados anuncia empreendimento de R$ 50 milhões em Uruguaiana

Foi anunciada neste fim de semana a implantação de uma unidade da rede brasileira de supermercados Atacadão, do grupo Carrefour, em Uruguaiana. Segundo os dirigentes da empresa, o investimento no projeto, alcança R$ 50 milhões e vai gerar 300 empregos diretos e outros 400 indiretos.

Fundada em 1962, em Maringá no Paraná, é hoje a única rede de atacado e varejo presente em todos os estados brasileiros. O "Atacadão" conta com 50 mil colaboradores e atua em atividades comerciais fundamentais. Em Uruguaiana, a rede já adquiriu a área, às margens da BR-290, onde se instalará e as obras de construção deverão estar concluídas até 31 de março de 2021. O início dos trabalhos está previsto para acontecer nos próximos 60 dias.

O formato atacarejo atrai diferentes públicos, em sua maioria incluem-se os microempreendedores: proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, minimercados – e consumidores finais. Atualmente, o Atacadão conta com 192 lojas pelo Brasil e 28 atacados de entrega. Este foi o segundo grande empreendimento anunciado na última quinzena. O primeiro foi um hotel da Rede Íbis.