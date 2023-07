Redenção recebe ação de saúde e solidariedade da UniRitter

publicidade

A UniRitter promoveu, neste sábado, uma ação de promoção à saúde combinada com solidariedade, próximo ao Monumento do Expedicionário no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. Estudantes, professores e preceptores dos cursos de Saúde do campus Zona Sul da instituição restaram atendimentos gratuitos de Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia. Ao mesmo tempo, disponibilizaram, em uma tenda instalada no local, um espaço para doação aos atingidos dos ciclones recentes que afetou o RS.

A turma de Enfermagem verificou a pressão arterial e prestou informações sobre exames laboratoriais. Alunos e professores de Farmácia sinalizaram a respeito do uso adequado de medicamentos. Na Nutrição, foram abordadas dicas sobre dietas e importância da alimentação equilibrada e saudável. Já as conversas relacionadas à Fisioterapia foram sobre prática segura de esportes.

“O nosso propósito foi sensibilizar as pessoas sobre a importância de apoiar as vítimas do ciclone. Os itens que pedimos foi papel higiênico, sabonete e creme dental, que serão repassados à Defesa Civil do RS”, disse Tiago Paiva, coordenador de Grande Área na UniRitter. “Em paralelo, este mutirão de saúde, que serviu muito para os estudantes poderem ter contato do que será o seu trabalho com a sociedade. Lembrando que temos clínicas que atendem a comunidade gratuitamente”, acrescentou.

A atividade deste sábado integrou a Semana de Promoção da Saúde, desenvolvida anualmente pelo Centro Universitário.