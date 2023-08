Redenção tem serviços gratuitos em alusão ao Dia Nacional da Saúde, neste sábado

publicidade

Quem passar pela Redenção neste sábado poderá contar com diversos serviços gratuitos de uma ação que celebra o Dia Nacional da Saúde, lembrado em 5 de agosto. No local, estão sendo aplicadas vacinas contra o influenza, o vírus da gripe, feitos testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), verificadas pressão arterial e glicose, entre outras iniciativas.

O foco é chamar a atenção para a prevenção. “A gente tem que explicar para a população que é muito mais fácil prevenir doenças, através de atividade física, mudança de hábitos não saudáveis, hábitos alimentares e a vacinação. Muito importante as pessoas se vacinarem”, enfatizou o enfermeiro Leonardo Rodrigues, responsável técnico da atenção primária à saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As secretarias de saúde de Porto Alegre e do Estado são parceiras na iniciativa que é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. A vacinação infantil é uma das prioridades, segundo Leonardo, pois está com uma média de 35% da meta atingida, somente.

Priscila Camboim, mãe da Caroline, de 7 anos, aproveitou as outras atividades oferecidas na ação com tranquilidade, pois a filha está com a carteira de vacinação em dia. “Mesmo que as doenças não estejam ativas, acho importante a gente deixar eles imunizados. Quem ama, cuida”, disse ela.

Outros serviços de saúde estão sendo ofertados no local, como saúde bucal, teste de visão e informações com equipes do Hemocentro do Estado. Ainda há a realização de oficinas, atividades da Escola do Chimarrão e do Projeto Pedacinhos de Amor, apresentações culturais do Re-tri-circo, Grupo Tia e Mosaico Cultural, além da disponibilização de brinquedos infláveis para as crianças.

O local escolhido para a ação tem o propósito de atingir o maior número de pessoas possível. “Trazer para um espaço como esse significa, realmente, dar acesso a todos. Aproveitar aquela família que veio dar aquela caminhada, nesse dia que está bonito, e pode buscar esse serviço”, detalhou a Carine Alalan, diretora do Senac Saúde.

A aposentada e confeiteira Ilza Pinheiro estava passeando e colocou seu teste de glicose em dia. “Às vezes, as pessoas não fazem ou por descaso, por falta de tempo ou por não ter plano de saúde. E aqui faz na hora e é super bem atendido. Aproveitem porque é ótimo”, convidou Ilza.