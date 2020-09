Redução de demanda faz Garibaldi reduzir horário do Centro de Combate à Covid-19

publicidade

O atendimento do Centro de Combate à Covid-19 de Garibaldi passa a atender em horário diferenciado a partir do dia 1º de outubro. De segunda a sexta-feira, o atendimento será das 8h às 20h e nos finais de semana, das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. Após este horário, pacientes devem se dirigir ao Pronto Atendimento Médico 24h (PAM) para atendimento.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a mudança no horário deve-se à redução na demanda por atendimentos no local, especialmente nos finais de semana. Nos últimos dias, os atendimentos diários estão sendo em média de 25 pacientes, sendo que nos sábados e domingos, são cerca de 15 pacientes por dia. Em outros momentos, a média diária chegou a 50 atendimentos.

O Centro de Combate à Covid-19 é um local determinado para a centralização do atendimento a pacientes com sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e falta de ar, reduzindo a possibilidade de disseminação do coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Como o espaço foi criado com esse propósito, é solicitado às pessoas com sintomas gripais que procurem atendimento no local. Mas, em casos de emergência, pacientes podem buscar atendimento no PAM 24 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Centro de Combate à Covid-19: (54) 3462 8144.