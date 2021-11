Redução de veículos de tração animal será votada nesta quinta-feira em Gravataí

publicidade

A Câmara de Vereadores de Gravataí deve votar na sessão desta quinta-feira o projeto de lei que prevê a redução gradativa dos veículos de tração animal (carroças e charretes), com a inserção social dos condutores – como, por exemplo em programas de auxílio financeiro e de qualificação profissional. O texto é de autoria da vereadora Marcia Becker, que defende o cadastramento dos condutores.

De acordo com a parlamentar, a ideia da restrição de circulação é ser implementada de forma gradativa: primeiro no centro e depois em outras áreas urbanas. Um abaixo-assinado com mais de 3 mil assinaturas favoráveis ao projeto foi entregue na Casa Legislativa e está anexo ao projeto de lei. A proposta já foi tema de uma audiência pública, realizada na própria Câmara de Vereadores no último dia 18.

O ingresso do público externo ao plenário nesta quinta-feira será permitido com o limite de ocupação de 50% da capacidade total. O horário de entrada limite é às 18h30. Na recepção, é preciso apresentar documento de identificação com foto. A sessão também terá transmissão em tempo real pelo YouTube.

