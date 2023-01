Reduz procura por emissão do IPTU impresso nas subprefeituras de Porto Alegre

publicidade

Não apenas na loja da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), no Centro Histórico de Porto Alegre, mas também no Tudo Fácil Zona Norte, no 3º andar do Shopping Bourbon Wallig, e em 17 subprefeituras, é possível emitir o documento impresso de pagamento do IPTU na Capital. Em 2023, pela primeira vez há uma parceria entre a Prefeitura e estes locais, bem como com a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), responsável pelo Tudo Fácil.

Ao contrário da sede da SMF, onde novamente houve filas no começo da manhã desta terça-feira, nestes lugares o movimento está sendo menor. Em locais como a subprefeitura Leste, no bairro Bom Jesus, por exemplo, a chefe de democracia participativa Denise das Neves Flores Oliveira disse que o movimento de pessoas está sendo baixo, apesar do atendimento a oito bairros: Bom Jesus, Chácara das Pedras, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Sabará, Morro Santana, Três Figueiras e Vila Jardim.

“Acredito que seja pelo fato da virada do ano ter acontecido há pouco tempo, mas acho também que o movimento tende a aumentar nos próximos dias”, afirmou ela. A obtenção de informações sobre o IPTU ocorre nos mesmos lugares de revisão do Cadastro Único, serviço que vem registrando mais procura neste começo de 2023. O mesmo acontece na subprefeitura Partenon, localizada no terminal de ônibus Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, e responsável por atender os bairros Coronel Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio, São José e Vila João Pessoa.

O movimento também é considerado baixo no local, com apenas quatro a cinco pessoas por dia buscando obter a guia impressa do IPTU. “Penso que as pessoas ainda estão ficando conscientes sobre a divulgação das mídias em geral, em relação aos novos lugares de atendimento. E também não vai mais chegar o IPTU pelos Correios. Conforme elas procurarem informações, vão saber que aqui também é possível, e o movimento vai ser direcionado também do Centro para cá”, disse a gestora da subprefeitura Partenon, Luana Coelho.

Já no Tudo Fácil Zona Norte, a tendência é outra. Segundo o gerente da unidade, Gunther Stenzel Jr., os atendentes foram capacitados por técnicos da Prefeitura e Procempa para emitir as guias e fornecer mais informações, quando necessário. O tempo de espera é por volta de 10 minutos, o que garantiu certa agilidade e não provocou maiores reclamações por parte dos contribuintes, apesar do grande fluxo de pessoas, justificado pelo fato de que o local também atende outros serviços, tanto do Estado, quanto do município de Porto Alegre.

A aposentada Maria Zair, moradora do mesmo bairro, o Cristo Redentor, classificou o atendimento como “ótimo”. “Não há muita espera aqui, e já estou acostumada a retirar a guia todos os meses”, afirmou ela. O também aposentado Hermes Neves, que mora no IAPI, afirmou que soube dos novos locais de atendimento após ler o Correio do Povo. “Logo que li e soube, procurei vir até aqui emitir a guia. O atendimento está sendo ágil, e o local é climatizado”, comentou.

O Tudo Fácil Zona Norte também é o único dos lugares de atendimento que emite as guias do IPTU de Porto Alegre aos sábados, das 10h às 14h, além de prestar serviços à comunidade de segunda a sexta, das 10h às 20h. A respeito das novas ocorrências de filas na sede da SMF, hoje, a secretaria afirmou que elas reduziram de tamanho na metade da manhã, e que a equipe de atendimento foi reforçada no local. As alterações decorrem do fato de que o IPTU de Porto Alegre, em 2023, pela primeira vez são emitidos somente em formato digital, e quem precisa da guia impressa, deve ir aos locais presencialmente para obtê-la.