Refap é liberada por manifestantes, mas RS ainda tem 50 trechos de estradas bloqueados

O número de pontos bloqueados em estradas federais e estaduais no Rio Grande do Sul diminuiu de 66 para 57 na manhã desta terça-feira. Segundo uma atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os trechos em que há protestos de caminhoneiros insatisfeitos com o resultado das eleições somam 17. Já nas vias estaduais as interrupções ocorrem em 33 trechos. Na região Metropolitana, em Canoas, houve mais cedo o bloqueio da entrada da Refap. Após a intervenção da polícia rodoviária, os manifestantes concordaram em liberar o trânsito de caminhões na região.

Manifestação em Canoas terminou há pouco, e caminhões já podem ingressar na Refap. Chama a atenção que, além do apoio a Jair Bolsonaro, manifestantes também são contrários à declaração do governador reeleito, @EduardoLeite_, sobre "aumento do ICMS" a combustíveis @correio_dopovo pic.twitter.com/ZIUpPOtgEK — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) November 1, 2022

Refap teve trânsito de caminhões liberados / Foto: Alina Souza

Cidades como Novo Hamburgo, Erechim, Lagoa Vermelha, Panambi, Santa Maria, Santa Rosa, Três de Maio e São Sepé são algumas que ainda contam com bloqueios de caminhoneiros. No começo da manhã, policiais rodoviários em diversos locais do Estado negociaram a saída pacífica dos manifestantes, mas na maioria das localidades ainda há manifestações nas estradas.

A operação de desbloqueio das estradas no Rio Grande do Sul e em diversos estados do País foi intensificada nas últimas horas, principalmente depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes estabeleceu multa para quem descumprir a ordem de saída. A determinação ainda abrange as atribuições do diretor da PRF, que se não cumprir a medida poderá até ser preso.

Em âmbito nacional, as manifestações seguem em bom número em São Paulo e no Distrito Federal. O comando geral da PRF informou que os policiais rodoviários já conseguiram desfazer 246 manifestações.

🚧Ocorrências em rodovias federais no Brasil.



🛣️Total de manifestações desfeitas: 246 pic.twitter.com/EFVFLwgXCT — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 1, 2022

Confira os bloqueios na estradas federais do RS

BR 116 km 240, em Novo Hamburgo crescente – bloqueio parcial (uma faixa liberada em cada sentido)

BR 153 km 53, Erechim - bloqueio

BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial

BR 158 km 192, em Cruz Alta - bloqueio parcial

BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira)

BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – bloqueio total

BR 285 km 496, em Entre-Ijuís – bloqueio total

BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga - bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade

BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha – bloqueio parcial

BR 386 km 412 em Triunfo (Lajeado)– bloqueio parcial (pare e siga)

BR 386, km 6, em Iraí – bloqueio total

BR 386 km 36 , em Frederico Westphalen, (posto da lagoa) –reiniciou manifestação, equipe em averiguação

BR 392 km 350, em Santa Maria - bloqueio parcial (pare e siga)

BR 392 km 297 em São Sepé - bloqueio parcial

BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

BR 472 km 139, Três de Maio - bloqueio total

BR 472 km 154, Santa Rosa - bloqueio total

Confira a estradas estaduais com bloqueio

ERS 030

ERS 115

ERS 122

ERS 135

ERS 129

ERS 126

ERS 153

ERS 155

ERS 223

ERS 235

ERS 239

ERS 240

ERS 265

ERS 285

ERS 287

ERS 324

ERS 344

ERS 377

ERS 400

ERS 463

ERS 453

ERS 452

ERS 468

ERS 471

ERS 541