Reforma da Farmácia Municipal de Campo Bom será entregue nesta sexta-feira

publicidade

Será entregue, nesta sexta-feira, a reforma da Farmácia Municipal da cidade de Campo Bom. Localizado no subsolo do prédio da Prefeitura, o espaço foi ampliado e qualificado com investimentos de R$ 82 mil.

Segundo o prefeito Luciano Orsi, os moradores terão mais conforto ao usufruírem do local. A retirada de medicamentos pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h30min. Já na Farmácia Estadual, que fica no mesmo espaço, o serviço é prestado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Contatos podem ser feitos pelo telefone: (51) 3049-8753.