Região do Médio Alto Uruguai recebe recursos para ações que visam fortalecer turismo

O Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (Codemau), com sede em Frederico Westphalen, anunciou que sete municípios da região estão recebendo recursos da Secretaria de Turismo do Estado para serem aplicados na divulgação e qualificação do turismo regional. A assinatura do convênio entre o Codemau e a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul foi realizada na quinta-feira, no gabinete do secretário Ronaldo Santini.

A presidente do Codemau, Márcia Faccin, informou que o projeto na área do turismo foi uma demanda eleita na Consulta Popular 2018/2019 e o valor total soma R$ 305,9 mil. Márcia afirma que o desenvolvimento deste projeto tem caráter estratégico, pois teve como base o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região do Médio Alto Uruguai 2015/2030.

“Os municípios contemplados são aqueles que votaram na demanda na época do pleito, como Alpestre, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Palmitinho, Pinheirinho do Vale e Rio dos Índios. Entre as ações do projeto estão a criação de plataformas digitais e demais materiais para a divulgação das atrações e pontos turísticos, além da realização de qualificações para os empreendedores da atividade na região” detalha Marcia.

Márcia Faccin informou, ainda, que a coordenação das ações propostas no projeto estão a cargo do Codemau e para a execução das atividades serão abertos processos licitatórios. “A definição de que o conselho coordenaria o projeto aconteceu em Assembleia Pública da Consulta Popular, na qual os municípios entenderam que, por se tratar de uma ação regional, os recursos deveriam ser gerenciados pelo Corede”, afirma.

A presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai reforçou a importância da população votar na Consulta Popular que encerra no próximo dia 15. Márcia adianta que na cédula de votação da Consulta Popular 2021/2022, tem uma proposta contemplando o turismo, visando também divulgar e qualificar o setor, e se eleita poderá contemplar os demais municípios da região.

