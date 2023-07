Região Metropolitana tem forte chuva e aumento no nível dos rios por conta do ciclone

publicidade

O ciclone extratropical que passa pelo Rio Grande do Sul provoca diferentes efeitos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Cidades da localidade apresentam elevação no nível de rios por conta da forte chuva, colocando as autoridades em alerta.

Canoas

O Comitê Gestor de Risco da prefeitura de Canoas registrou 80mm de chuva durante a madrugada desta quinta-feira, com rajadas de ventos fortes. A cidade registrou uma ocorrência até o momento. Uma árvore de grande porte caiu na rua Francisco Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe do Trânsito sinalizou o local e a RGE foi acionada para o desligamento da energia, a fim de possibilitar o corte e remoção. Há registros ainda de residências sem o serviço de energia elétrica. Equipes permaneceram mobilizadas.

De acordo com o Eclima, os ventos devem continuar fortes. Dessa forma, a prefeitura suspendeu as aulas das escolas de ensino fundamental também no período da tarde. As escolas de educação infantil permanecem abertas, ficando a critério dos pais a presença das crianças. Os canoenses ainda enfrentam uma intensa sensação de frio, com a queda da temperatura.

Novo Hamburgo

O Boletim da Central de Operações do Plano de Contingência de Novo Hamburgo do início da manhã desta quinta-feira, destaca que o município está conseguindo passar pelo ciclone sem maiores problemas. Há 12 pessoas abrigadas no abrigo montado junto à Base de Ações Comunitárias Integradas (Baci) no bairro Santo Afonso, oriundas do próprio bairro.

Não houve alagamento de casas, estas pessoas procuraram abrigo por precaução e a tendência é que retornem para casa ainda hoje. Os demais abrigos preparados pela prefeitura não registram abrigados.

A administração retirou duas árvores tombadas por conta do vento, que apresentou rajadas entre 35 e 60 km/h na cidade. A Defesa Civil e demais equipes do município seguem monitorando a situação, com presença constante nas áreas de risco. Acompanhamento também é realizado nas encostas do bairro São José, onde a situação segue estável apesar do risco de deslizamentos.

O nível do rio dos Sinos marcou 6,04m na manhã desta quinta-feira, cerca de 15 cm a mais do que o registrado na noite de quarta-feira. A Casa de Bombas vem operando normalmente, dando conta do bombeamento das águas da bacia de acumulação junto ao Arroio Gauchinho

Gravataí

A prefeitura de Gravataí registrou rajadas de ventos com velocidade média de 66,3 a 80 km/h. Até o presente momento não houve registros de destelhamentos, queda de árvores ou inundações. Vários pontos da cidade tiveram alagamentos pontuais sem maiores transtornos.

Na rua Lagoa Formosa, na Vila Rica, 18 pessoas oriundas de três famílias foram removidas de casa como medida preventiva, pois o arroio Barnabé transbordou parcialmente. Hoje pela manhã, elas retornaram para suas residências.

O nível do Rio Gravataí está em 3,87m, de acordo com medição feita pela Defesa Civil. Isso equivale a 1m e 27cm do normal que é de 2,60m. O acumulado de chuva nas últimas 48 horas foi de 68mm de precipitação. Não há registro de queda de árvores, destelhamento e inundações.

Alvorada

Em Alvorada, o vento forte provocou a queda de uma árvore que caiu sobre uma residência na rua Loureiro da Silva, no bairro Piratini, mas ninguém ficou ferido. A Defesa Civil do município esclarece que não houve transbordo nos arroios, os níveis de água estão dentro da normalidade. Quatro lonas entregues às famílias que requisitaram ajuda, mas não por destelhamento e sim por goteiras. Não há registros de desabrigados ou feridos.

Montenegro

O nível do Rio Caí está em 5,48m, faltando apenas 52cm para atingir a cota de inundação, que é de 6m. O volume vem crescendo à razão de 15cm por hora. Significa que o transbordamento deverá ocorrer ainda nesta manhã, se a velocidade se mantiver estável. A chuva acumulada em Montenegro soma 61,6mm. Quem precisar de ajuda para sair de casa deve ligar para o telefone 193.

Sapiranga

Em Sapiranga, a força dos ventos provocou a queda de árvores. As ocorrências foram registradas na rua Presidente Dutra, no bairro Oeste e na avenida 20 de setembro. "Não tivemos registro de destelhamento e nenhum incidente de maior proporção. O rio dos Sinos, por enquanto está instável, mas não chegou a transbordar", disse o coordenador da Defesa Civil, Sírio Baum.