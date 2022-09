Região Sul dá início a festejos farroupilha no fim de semana

publicidade

Os festejos farroupilha começam neste domingo em Rio Grande. O ponto alto da programação é o desfile militar e a cavalgada programados para às 9h30min do próximo dia 20 na Rua General Neto. Também deve ocorrer, às 10h do próximo dia 25, uma cavalgada na Avenida Rio Grande, no Cassino.

A abertura oficial do mês tradicionalista acontece em frente ao monumento alusivo ao túmulo de Bento Gonçalves, na praça Tamandaré, às 11h. No mesmo local, no dia 20 de setembro, antecipando o desfile, às 9h ocorre a tradicional homenagem Maçônica. A partir da próxima terça-feira começam as tertúlias. Cada noite em um CTG diferente.

A celebração começa no CTG Guapos da Querencia, com a chegada da chama no Acampamento Farroupilha. Na sequência, as tertúlias estarão nos CTGs Raphael Pinto Bandeira, Sentinela Rio Grande, Galpão do Chirú, Mate Amargo, Gen. Antônio de Souza Neto e Teatinos. No dia 20, a tertulha é no DTG Estancia de São Pedro, no Praça Shopping. A partir de domingo até o dia 19 começam as rondas no galpão crioulo instalado na Praça Tamandaré.

Em Canguçu, a programação farroupilha começou nesta sexta-feira com uma ronda no CTG Joaquim Paulo de Freitas. Neste sábado a programação ocorre às 11h com chegada da chama regional no Monumento ao MTG. Também devem ocorrer rondas no CTG Sinuelo e na Escola Estadual Feliciano Barcelos Nines. Até este domingo segue o 9º Rodeiro de Integração no CTG Tropeiros da Amizade. O ponto alto da programação é o Desfile Farroupilha programado para as 14h do dia 20 de setembro, com a saída do Esporte Clube Canguçuense na rua Conrado Ernani Bento.

Em Candiota tem programação da Semana Farroupilha neste sábado. A partir das 9h ocorre a recepção aos cavalarianos no Marco da Batalha do Seival na BR 293. Às 15h começa a programação do acampamento farroupilha instalado no Centro de Eventos General Antônio de Souza Neto, com atrações como Talentos da Terra, praça de alimentação, mateada e brinquedos infláveis. Às 19h, começa o show com Lisandro Amaral e ás 22h o baile com o grupo Marcas do Sul.