Regiões do RS devem ter chuvas volumosas no começo desta semana, alerta MetSul

A MetSul Meteorologia alerta para volumes elevados de chuva em parte do Rio Grande do Sul neste começo de semana. Os acumulados em alguns municípios entre este domingo e a terça-feira devem ficar perto ou acima de 100 mm, com períodos de pancadas fortes que podem trazer alagamentos.

Depois de um sábado de sol e nuvens no território gaúcho, como era previsto, nuvens carregadas avançaram da Argentina e do Uruguai na manhã deste domingo para o Oeste e o Sul gaúcho, com chuva em especial em cidades próximas do Uruguai. A chuva acumulada até o meio-dia deste domingo nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia somava 34 mm em Jaguarão; 31 mm no Chuí; 30 mm em Uruguaiana; 25 mm em Bagé; 22 mm em Quaraí; 12 mm em Dom Pedrito; e 11 mm em Livramento. A previsão para as próximas horas é que a chuva siga concentrada no Oeste e no Sul do Rio Grande do Sul, devendo ser moderada a forte em alguns pontos com trovoadas.

Na noite deste domingo, a chuva mais forte tende a ocorrer em cidades da região Sul do Rio Grande do Sul. A instabilidade pode atingir alguns pontos do Centro do Estado da tarde para a noite deste domingo. Não se pode descartar instabilidade no final do dia mesmo na área de Porto Alegre, embora a chuva na Grande Porto Alegre seja mais provável durante a segunda.

Novas áreas de instabilidade localmente fortes devem ingressar nesta segunda-feira pelo Oeste do Rio Grande do Sul a partir da província argentina de Corrientes. Por isso, cidades situadas no Oeste gaúcho podem registrar períodos de chuva forte com pancadas localmente torrenciais ao longo da segunda-feira.

Os maiores volumes de chuva, de acordo com as projeções dos modelos, tendem a se dar neste começo de semana nas áreas entre Barra do Quaraí, Quaraí, Uruguaiana, Itaqui, Livramento, Rosário do Sul e Alegrete com marcas de 50 mm a 100 mm, mas acumulados pontuais isolados de 100 mm a 150 mm.