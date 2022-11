Renachs podem ser prorrogados e Brigada Militar começa aplicar provas práticas em Caxias do Sul

publicidade

Os mais de 100 mil candidatos com Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renachs) aptos a fazer a prova prática para tirar a primeira carteira nacional de habilitação no Rio Grande do Sul podem ter mais uma chance de não perder o prazo do Renach. O presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul (SinciCFC-RS), Vilnei Sessim, esteve com a diretoria do Secretaria Nacional de Trânsito, anteriormente Departamento Nacional de Trânsito ( Senatran), em Brasília, no dia 17 de outubro, acompanhado do diretor-geral do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS), Marcelo Soletti, e do diretor-geral adjunto Detran-RS, Rafael Mannet para pedir a prorrogação para mais um ano dos Renachs emitidos a partir de outubro de 2019, que não foram encerrados por determinação federal. "Explicamos a situação do Estado e acreditamos que o pedido será acatado", disse, acrescentando que o Rio de Janeiro fez o mesmo pedido.Sessim disse que o Senatran assumiu o compromisso de que "até dia 20 sai a publicação da prorrogação". inicialmente válido até 31 de dezembro, reunindo registros desde outubro de 2019, esse é um dos problemas da demanda represada: conseguir fazer o exame prático a tempo antes do limite de expirar, o que significaria que o candidato deveria fazer todo o processo novamente, o que inclui o pagamento total de toda a carteira.

Na corrida pelo esvaziamento da fila, a Brigada Militar começou a aplicar a prova prática para Carteira Nacional de Habilitação nos candidatos à motorista de carro (CNH B) em Caxias do Sul na manhã de terça-feira. A força-tarefa que inclui 42 brigadianos visa desafogar a fila de espera com 6.257 alunos com Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) aptos para essa etapa somente em Caxias do Sul, número no qual 4.799 são remanescentes do período de 2019 a 2021. Ao todo, três comissões trabalharam nas provas, cada uma formada por três PMS, sendo uma comissão atuando por turno. Ao todo, foram realizadas 150 provas. Na sexta-feira, a previsão é de efetivar mais 75 testes. As próximas cidades contempladas com essa iniciativa são Passo Fundo e Pelotas, que também estão com alta demanda para os exames de rua. O intervalo será de uma semana em cada município, que também receberá os testes de rua nas quintas e sextas-feiras.

Foto: Cristiano Costa/Divulgação

Os policiais designados para a função de examinador trabalham no Centro de Formação de Condutores da Brigada Militar, onde habilitam para moto, caminhão e ônibus. Por isso, passaram por dois dias de treinamento teórico para alinhar critérios antes de irem a campo, que foi ministrado pelo coordenador substituto dos exames práticos do Departamento Estadual do Rio Grande do Sul (Detran-RS), Cristiano Costa. O coordenador ressaltou que foi acompanhar os brigadianos na atividade, já que foram apenas os policiais preparados que participaram do processo na quinta-feira. Costa analisou essa primeira experiência como positiva. “Estão muito dedicados, fazendo as provas com fluidez e vão cumprir todas que estão agendadas, sem nenhum cancelamento”, destaca. Os brigadianos, que não estavam de farda, mas vestindo um colete de examinador do Detran, aprovaram 55% dos candidatos neste primeiro dia, informou Costa.

O servidor acredita que esse avanço possa diminuir bastante o represamento, mas não dentro do prazo, considerando que os Renachs vençam em 31 de dezembro. “Seria necessário um tempo maior, talvez no mínimo até o fim de março do ano que vem”, avaliou. Em Caxias do Sul, tem dez CFCS,que estão com os alunos aguardando para a passar pela etapa da prova prática para conquistar a CNH B.