Representantes de Canoas vão a Brasília em busca de recursos para projetos habitacionais

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Canoas, Joceane Gasparetto, e o diretor de Habitação da cidade, Maicon Prado, embarcam para Brasília, nesta quarta-feira, em busca de recursos para projetos no município. A dupla leva propostas para a construção de até duas mil moradias através do programa "Minha Casa, Minha Vida" e para a captação de recursos para as obras de ampliação e melhorias no Parque Canoas Inovação.

Serão dois dias com agendas nos ministérios da Cidades e no Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, entre outros departamentos federais. Joceane explica que com o anúncio da retomada do "Minha Casa, Minha Vida" e a proposta federal de subsidiar dois milhões de imóveis em todo o Brasil tem-se uma oportunidade para Canoas reduzir o déficit habitacional no município.

“As edições anteriores do programa beneficiaram seis mil famílias canoenses. Agora, estamos voltando a Brasília com propostas e terrenos disponíveis para conseguir recursos e viabilizar as moradias. Vamos aproveitar a oportunidade deste programa e apresentar a contribuição de Canoas para gerar empregos, renda e, principalmente, novos lares para nossa cidade.”

Outras propostas que serão apresentadas referem-se a projetos sociais e para as obras de ampliação e melhorias no Parque Canoas Inovação. “Precisamos de capital para ações sociais, principalmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade de moradia. Por outro lado, temos um parque tecnológico que necessita de investimentos para atrair mais empreendedores e para gerar mais emprego e renda aos canoenses”, concluiu Joceane.