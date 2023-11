Representantes do Grupo Record RS são agraciados em honraria da Brigada Militar

publicidade

Os diretores do Grupo Record RS foram agraciados nesta quarta-feira com a Comenda do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Centro-Sul (CRPO-CS) e do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), de Guaíba. O presidente da Rede Record do Rio Grande do Sul, Gustavo Brandão Paulus, o diretor-presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas e o diretor-executivo da Rádio Guaíba, Claudinei Girotti, receberam a distinção.

A cerimônia, que ocorreu em Barra do Ribeiro, celebrou as festividades do aniversário do CRPO-CS e do31º BPM. Também foram agraciadas autoridades civis, militares e empresariais com honraria pelos trabalhos feitos em prol da redução de criminalidade na região.

O secretário adjunto da Segurança Pública, Mario Yúkio Ikeda, o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, e o prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Machado, prestigiaram o evento, que também marcou o 186º aniversário da corporação.

Ikeda destacou que o evento ainda comemorou a redução nos indicadores de criminalidade do Rio Grande do Sul: “É um momento em que a unidade comemora o seu aniversário e tem a oportunidade de homenagear as pessoas que ajudam a unidade no dia a dia. A unidade do BPM está comemorando a redução dos indicadores de criminalidade. É um momento importante de comemoração”. Feoli observou que o CRPO-CS presta serviço de excelência, “registramos mensalmente redução significativa dos índices de criminalidade. Hoje é um dia de celebrar e agradecer a todos os policiais militares que compõem esse comando”.

Na ocasião, também, o Programa Universal nas Forças Policiais (UFP) foi agraciado com a honraria pelo trabalho realizado junto aos integrantes das forças policiais e Forças Armadas. O coordenador do Programa Universal nas Forças Policiais (UFP) do Rio Grande do Sul, pastor Leonardo Álvaro dos Santos, agradece pela distinção recebida. "O Programa UFP da assistência social, espiritual e valorativo. Procuramos fazer o melhor e colaborar positivamente com todas as forças de segurança. Estamos recebendo essa honraria devido a essa preocupação em ajudar, apoiar e prestar assistência a todas as formas de segurança. A UPF foi criada pela Igreja Universal diante da necessidade de cuidar desses heróis", sintetizou.