Restam poucos dias para realizar inscrição à Corrida de São Silvestre de São Borja

O Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL), responsável pela realização da Corrida de São Silvestre 2022 em São Borja, alerta que restam poucos dias para inscrições ao evento. Será a 56ª edição e com trajeto entre o Cais do Porto e o Parcão.

Os corredores poderão participar em 19 diferentes categorias, a partir dos dois anos a mais de 60 anos. Inscrições e informações podem ser solicitadas diretamente no Departamento de Esportes, em anexo ao Museu do Esporte, no Parcão.

A inscrição irá até a quarta-feira (28). No ato pode ser entregue um litro de leite não perecível, para fins assistenciais. A concentração para a prova, no Cais do Porto, será às 18h30min do dia 30/12, e a largada será às 19h.

O percurso será pelas ruas Francisco Miranda e Júlio Tróis até o Parque General Vargas. Como em edições anteriores, a expectativa é de participação de centenas de corredores. Além da participação de São Borja, são esperados atletas de cidades da região e de localidades argentinas. É prevista premiação do 1º ao 3º lugar em cada categoria. Os corredores receberão medalhas.