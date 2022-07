Restauração do monumento O Desbravador tem início em Chapecó

publicidade

As obras de restauração do monumento O Desbravador, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, iniciam nesta segunda-feira, com previsão de término até o dia 24 de agosto. O investimento é de R$ 216 mil, sendo R$ 200 mil do Fundo Municipal para Reconstituição de Bens Lesados e R$ 16 mil da prefeitura.

Visando o bom andamento dos trabalhos e para segurança de pedestres, motoristas e dos trabalhadores que executarão a restauração, o trânsito nos entornos da obra sofrerá alterações. Uma faixa de rolamento de cada lado da estátua está sendo interditada para a instalação de tapumes e andaimes. A interdição seguirá até a conclusão dos trabalhos.

A Guarda Municipal de Chapecó realiza o fechamento e a sinalização de tráfego aos motoristas. Devido a isso, pede-se atenção ao trafegar na área durante este período, além da compreensão da comunidade chapecoense.

Um dos principais símbolos de Chapecó e da Região Oeste Catarinense, o monumento O Desbravador foi construído entre 1980 e 1981, pelo artista Paulo de Siqueira. Ao longo de sua história, a estátua já passou por cinco reformas, que precisam ser feitas periodicamente para garantir sua boa estabilidade estrutural e estética, visto que sua construção é feita em aço e ferro, materiais facilmente degradáveis quando expostos ao clima.

A Administração Municipal informa que serão consertados pontos de oxidação, implantados novos reforços estruturais, troca de chapas e novas soldas nos detalhes menores, além de nova pintura para proteger a obra das intempéries climáticas. O Desbravador é um patrimônio histórico do município tombado por meio do Decreto 38.545/2020. Sua restauração será realizada por profissionais especializados no trabalho de funilaria, mas que também detenham conhecimento artístico do estilo utilizado por Paulo de Siqueira na obra.

Inaugurado em 25 de agosto de 1981 (aniversário de 64 anos da cidade), O Desbravador teve o seu nascimento associado à fundação de Chapecó. A figura é de um gaúcho que na mão direita segura um machado no qual simboliza o trabalho e na mão esquerda um louro, simbolizando a vitória e a conquista das terras.

Sua localização pode estar relacionada à história do município, visto que o monumento está situado próximo a praça cujo nome homenageia o coronel que foi considerado um colonizador (Praça Coronel Bertaso). Feito de ferro, aço e concreto, o monumento levou três meses para ser construído e pesa aproximadamente nove toneladas, mede 14 metros de altura e 5,75 metros de largura.

Na base do monumento (na parte posterior) há o Memorial Paulo de Siqueira, onde se encontram em exposição algumas criações do artista e mais detalhes sobre sua vida e obra.

