Restaurante Popular de São Borja retoma atendimentos depois de um ano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) retomou os atendimentos do Restaurante Popular em São Borja, com atividades suspensas há mais de um ano em função da pandemia da Covid-19. Inicialmente, estão sendo servidas 50 refeições diárias, ao meio-dia, de segunda à sexta-feira, mantendo os protocolos protetivos necessários e obedecendo aos perfis já conhecidos em relação aos usuários.

A secretária de Desenvolvimento Social, Luciane Bidinoto, orienta que o estabelecimento abrirá às 11h e dará atendimento por ordem de chegada. “Também haverá consulta ao cadastro dos usuários já inscritos, de modo que as refeições comecem a ser servidas às 11h30min até às 12h30min”, conforme acrescenta. O Restaurante Popular tem o acompanhamento de uma nutricionista, que é responsável pela elaboração do cardápio oferecido. Igualmente atua uma assistente social, com a função de avaliar o perfil socioeconômico dos beneficiários. Também atua uma equipe permanente de apoio às duas técnicas.

As pessoas em estado de vulnerabilidade social têm custo zero para a refeição. É o caso de moradores em situação de rua ou pessoas sem nenhuma renda, por exemplo. Já os considerados carentes pagam R$ 3,00 pela refeição. É o caso dos possuidores de renda correspondente a ganho mensal familiar per capita de 1/4 do salário mínimo. Quanto aos demais, com rendimento de até um salário mínimo, pagam o valor de R$ 10,00. Os insumos alimentícios utilizados são adquiridos com recursos orçamentários da prefeitura ou resultam de doações na comunidade. Para doações pode ser acionado o telefone (55) 3431-9993.

