Restauro da antiga Estação Férrea de Farroupilha entra na fase final

A antiga Estação Férrea Nova Vicenza, localizada no centro de Farroupilha, está sendo restaurada, a fim de conservar o prédio histórico que é um marco do desenvolvimento regional. O projeto de conservação e ocupação fará com que espaço receba memorial, biblioteca, atendimento ao turista e ambiente gastronômico. A obra está entrando na fase final e o local deve ser inaugurado em novembro.

Segundo o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Farroupilha, Altair de Oliveira, o investimento na revitalização da Estação Férrea e seu entorno custará, aproximadamente, R$ 1,2 milhão. A iniciativa foi encabeçada pela entidade e tem o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (Pró-cultura/RS – LIC) e a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), além do patrocínio de empresas da cidade.

Em 2017, a CDL Farroupilha venceu a licitação da prefeitura para o projeto de restauro e ocupação do prédio, dando à entidade a concessão da antiga Estação Férrea por duas décadas, podendo ser prorrogada por mais 20 anos. Após estudos e projetos arquitetônicos validados, a obra iniciou em fevereiro deste ano.

Concluída em 1909, mas inaugurada em 1910, a antiga Estação Férrea Nova Vicenza fazia parte do trajeto que ligava os municípios de Montenegro a Caxias do Sul. A obra foi um marco para os moradores do território que hoje pertence à Farroupilha, incrementando o varejo local com o transporte de mercadorias.

Na época, além da estação, foi construído o Armazém da Ferrovia, fazendo com que se formasse um núcleo habitacional. Foram edificados, ainda, uma escola, uma igreja e pontos comerciais no entorno. No final dos anos 1970, o trem deixou de circular pela região e o prédio foi utilizado para vários fins até ficar fechado nos últimos oito anos.