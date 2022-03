Reunião define diretrizes sobre as notificações de dengue em Santo Ângelo

publicidade

Em encontro realizado no auditório do Procon, nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo, por meio das vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, esteve reunida com o Hospital Regional Unimed Missões (HRUM), Hospital Santo Ângelo (HSA) e UPA 24h com o intuito de esclarecer dúvidas referente ao surgimento de casos de dengue no município e as providências a serem executadas a partir da notificação de cada caso existente.

O secretário de Saúde, Dr. Flávio Christensen, salienta que o encontro serviu para orientar sobre a importância da notificação de cada caso que possa surgir, além do prazo de coleta para a sorologia e o preenchimento correto das fichas de cada paciente a ser atendido nos hospitais, nas UBSs e na UPA 24h.

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Juliane da Rosa, Santo Ângelo tem dez casos confirmados e 67 casos suspeitos de dengue que aguardam o resultado do Laboratório Central do Estado (Lacen-RS).

