Reunião no TRT-4 nesta sexta pode definir situação do transporte no primeiro dia de Expointer

Uma reunião de mediação na manhã de sexta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) pode definir a situação do transporte público no primeiro dia da Expointer 2023. O Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul (Sindimetrô RS) anunciou que pretende fazer uma paralisação de 24 horas no sábado, caso não haja uma proposta de reposição salarial da Trensurb que a categoria considere adequada.

Após a reunião, às 12h haverá uma assembleia geral extraordinária dos metroviários. Na pauta está a avaliação da contraproposta da empresa para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024. “3,06% de reajuste é um deboche com a categoria”, diz o Sindimetrô RS em nota. Também será apreciada a possibilidade de greve.

Caso a categoria paralise no sábado, deve afetar o planejado da trensurb de atendimento especial para os finais de semana da feira agropecuária, que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Estão previstos redução dos intervalos entre viagens para 8 a 12 minutos, reforço no efetivo e plantões de equipes de manutenção em Esteio.

A Trensurb afirmou que, se houver paralisação, “tomará as medidas cabíveis para atender os usuários do metrô”. Dentre as medidas citadas estão “acionar o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho buscando a mediação do conflito”.