Revitalização da Sala de Vacina da UBS Cruzeiro é entregue em Santa Rosa

A obra de revitalização da sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Cruzeiro foi entregue nessa quarta-feira em Santa Rosa. Com o objetivo de atender melhor a população, em um local com melhor infraestrutura, a equipe da UBS buscou parcerias que pudessem auxiliar na implementação das melhorias.

Foi realizada na sala de vacina, a troca dos móveis e do piso. Também foram refeitas a pintura e a parte elétrica, além dos acabamentos e a decoração. Além da revitalização da sala de vacina, a UBS Cruzeiro também vai ser ampliada.

A construção está na fase final de execução, com cerca de 85% da obra concluída. Estão sendo ampliados 212,52 m² de área da UBS. A previsão é que o novo espaço seja inaugurado no prazo de 30 dias.

A ação teve a ajuda de voluntários e parceiros do Rotary Club Santa Rosa Júnior, que junto com os profissionais da UBS, montaram o projeto do novo espaço que foi inscrito no Fundo Social do Sicredi.

Com a aprovação, o Rotary Club Santa Rosa Júnior recebeu do Fundo Social do Sicredi, a doação de R$ 10 mil. O valor foi investido na obra de revitalização. Além deste recurso, o projeto também contou com o apoio e doações de demais voluntários e empresas parceiras do município.