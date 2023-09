Rio dos Sinos segue em elevação na maioria das cidades da Região Metropolitana e Vale do Sinos

publicidade

O tempo seco trouxe um certo alívio para as famílias que tiveram as casas atingidas pelas águas das chuvas. Entretanto, nas cidades da Região Metropolitana e do Vale do Sinos o sentimento ainda é de apreensão por conta do nível do Rio dos Sinos que segue em elevação.

Em Sapiranga, o nível do Rio dos Sinos está 4 metros acima do normal e pelo menos 16 pessoas seguem abrigadas no ginásio montado pela Prefeitura. A última mediação, feita pelo coordenador da Defesa Civil do município, Sírio Baum, o rio estava na marca dos 7,80m.

“A Avenida Presidente Kennedy, no bairro Parto das Palmeiras está intransitável. O acesso às cerca de 80 residências que existem no local só pode ser feito de barco ou retroescavadeira. Tem muita água nos pátios das residências e dentro de algumas casas. A previsão é que a água comece a baixar somente entre terça ou quarta-feira”, disse. Segundo ele, equipes da Assistência social estão dando suporte de alimentação e mantimentos para as famílias ilhadas.

Em Campo Bom, quatro pessoas estão abrigadas no ginásio montado pela Prefeitura. A mediação do Rio do Sinos está em 7,37m na localidade da Barrinha e já iniciou o extravasamento do leito. Algumas ruas já estão alagadas.

Em Sapucaia do Sul, o nível do Sinos estava na marca dos 4,98m, extravasando água entre os bairros Carioca e Fortuna. Entre as ruas Formigueiros e Sebastião Fauth, a água invadiu os pátios das residências. Pelo menos 15 famílias permanecem fora de casa e estão abrigadas junto as residências de parentes e amigos. Em Esteio, o nível do Sinos está em 3,25m e não há desabrigados.

Em São Leopoldo o Sinos está em 5m, de acordo com o boletim da medição divulgado pela Defesa Civil em coleta realizada na régua da rua da Praia. Neste sentido, segue o status de alerta para inundação, conforme o Plano de Contingência para Inundações (Placon). As águas do Sinos atingem parte da rua da Praia, no bairro Rio dos Sinos e da rua das Camélias, no bairro Pinheiro. Segundo o boletim, o Rio dos Sinos em São Leopoldo está subindo, em média, 1cm por hora. Não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas.

Em Taquara, seis famílias que estavam desalojadas devem retornar para as suas casas ainda nesta sexta-feira. Uma família que está no abrigo montado na Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep) também retornará para a sua casa. Ainda há água nas ruas Lima, La Paz, Buenos Aires e Miraguaí, no Bairro Empresa. Em Canoas, o acesso à Praia do Paquetá é feito somente por barco. Algumas ruas do bairro Mato Grande seguem interditadas por conta do extravasamento do Rio dos Sinos.

