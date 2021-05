Rio Grande conta com dois centros de testagem para Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande informou que a cidade passou a contar com dois centros de testagem para Covid-19 a partir desta semana. O primeiro que antes funcionava junto a UPA do bairro Junção passou a atender no espaço Estação Cidadania e Cultura Lagoa dos Patos, localizado na rua Pedro de Sá Freitas, esquina com a rua das Cachoeiras (ao lado do Residencial Jockey Club, na Vila Braz). O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O outro Centro de Testagem Covid-19, passou a funcionar na antiga Casa dos Conselhos, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 5. O atendimento ocorrerá também de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. Nas manhãs de segunda-feira, o atendimento é exclusivo para mulheres assintomáticas com 37 a 39 semanas de gestação.