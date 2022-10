Rio Grande deve ter novos veículos incorporados ao transporte coletivo ainda este mês

publicidade

Neste mês de outubro, possivelmente até o dia 20, serão incorporados à frota do transporte coletivo de Rio Grande, dois veículos comuns e um seletivo. Em maio eram 70 ônibus circulando na cidade, agora são 81 veículos, o que significa um incremento de 17% na frota. A projeção é fechar 2022 com 92 ônibus comuns e seletivos, sendo 20% zero quilômetro.

Com os ônibus rodando, o número de viagens também cresceu nos últimos meses. Em abril a média era de 393 por dia. Em agosto este número subiu para 998. O secretário municipal de Mobilidade Acessibilidade e Segurança, Anderson Castro, afirma que a empresa que opera o sistema, não descarta comprar ônibus novos neste ano. O impeditivo, porém, é a falta de veículos nas fábricas. “A empresa tem dificuldade pois não consegue comprar veículos no mercado. O que eles nos repassam é a dificuldade das fábricas de fornecer chassi, carroceria e peças eletrônicas. Estamos monitorando e as empresas estão buscando corrigir todos os problemas”, conclui.

Além da renovação gradual dos ônibus comuns e seletivos, até o fim deste ano, os usuários também deverão ter acesso ao novo aplicativo para a compra de passagens e acompanhamento de linhas. A população da cidade do Sul do Estado já pode utilizar o aplicativo Bus2, que, de forma provisória, mostra no celular horários, rotas e paradas dos ônibus. “A grande maioria dos veículos já possui o GPS que mostra no aplicativo, mas estamos em estudo para um definitivo. É possível conferir o horário que o ônibus chega na parada, ou seja, a pessoa não precisa fazer correria”, explica Anderson.

Ele conta que com as medidas adotadas foi possível reduzir o preço da tarifa desde o último sábado, em algumas rotas. “A redução é resultado das alterações na situação dos cobradores, da gratuidade, da empresa. Tudo somado, conseguimos reduzir o valor das linhas que se tornavam caras aos usuários e causavam prejuízo para empresa, pois ninguém usava”, relata.

Segundo ele, a redução do valor dentro do bairro é uma tentativa para que haja um aumento na demanda diária, tornando mais atrativa a linha para os moradores onde os ônibus circulam. A redução das tarifas ocorreu em quatro linhas. Passageiros que utilizam ônibus da Ilha da Torotama estão pagando R$ 4,85, a partir do Centro. Logo, houve uma redução de R$ 7,15 no valor. Já as linhas circulares Cassino, Mangueira e Circular Quinta (Palma, Povo Novo e Ilha dos Marinheiros) a tarifa única atualmente é de R$ 3,00, ou seja, ocorreu uma redução de R$ 1,85. Caso o passageiro queira utilizar o modo integração pagará a diferença. “A maior redução foi na Torotama. Todas as linhas serão medidas por 60 dias, para ver se surtirá efeito a redução de valor”, projeta.

Atualmente, em torno de 38 mil pessoas usam diariamente, de segunda a sexta-feira, o transporte coletivo urbano na cidade. Aos sábados este número reduz para 15 mil e no domingo para 6,7 mil. Ainda estão previstas a ampliação dos horários, a reformulação de algumas rotas, a transferência da Integração Junção para a nova rodoviária, a substituição gradativa das paradas de ônibus e a sinalização de faixas exclusivas em horários de pico. A ideia é, também, que o novo sistema de transporte aceite todas as formas de pagamento. “Em breve será possível pagar a tarifa com QR Code”, diz Anderson.

