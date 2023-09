Rio Grande do Sul registra mais duas mortes devido a enchentes e total sobe para 33

publicidade

Subiu para 33 o número de mortes em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. A atualização, com a soma de mais dois óbitos, foi informada pela Defesa Civil municipal em coletiva ocorrida na cidade de Encantado no fim da tarde desta quarta-feira. Os novos números, no entanto, ainda não foram confirmados pela Defesa Civil do Estado, que mantém 31 óbitos. As vítimas mais recentes eram moradores de Roca Sales – que soma 8 mortos – e Santa Tereza, ambos municípios pertencentes à região do Vale do Taquari, o mais afetada pelas enchentes.

As outras cidades com vítimas fatais são: Muçum (15), Estrela (2), Cruzeiro do Sul (1), Ibiraiaras (2), Lajeado (2), Mato Castelhano (1) e Passo Fundo (1).

Participaram da coletiva o Capitão da Brigada Militar, Cel Douglas, e o coordenador da Defesa Civil de Encantado, Roberto Pretto.

Os primeiros corpos de vitimas procedentes da região do Vale do Taquari chegaram ao IML de Porto Alegre na tarde desta quarta-feira. Os corpos, 22 ao todo, foram transportados em caminhões. Segundo o Instituto-Geral de Perícias (IGP), 14 vítimas eram de Muçum e 8 de Roca Sales. Os cadáveres ficaram no Departamento Médico Legal (DML), onde foram reconhecidos e passarão por uma necropcia. De acordo com o governo do Estado, não há uma data para que os exames sejam concluídos, o que dependerá da situação do estado de conservação de cada corpo.