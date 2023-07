Rio Grande do Sul terá domingo com sol e frio

publicidade

Gaúchos de todas as regiões terão a presença do sol neste domingo por efeito de centro de alta pressão na costa, embora nuvens apareçam em muitas cidades. O dia começa outra vez muito frio com geada nas áreas de maior altitude do Norte e do Nordeste do estado.

Provável nevoeiro e neblina em diferentes pontos na madrugada e ao amanhecer. Apesar do frio cedo, a temperatura sobe rapidamente de manhã e a tarde será muito agradável e bastante aproveitável com máximas mais altas que as do sábado.

Em Porto Alegre, as temperatura ficará entre 7ºC e 22ºC.