Rio Grande do Sul terá domingo de chuva

Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul neste domingo e chove em todas as regiões no decorrer do dia. Podem ocorrer intervalos de melhoria com aberturas temporárias.

A atmosfera vai estar excessivamente instável com chuva localmente forte a intensa e risco de temporais isolados de vento forte e granizo.

Algumas áreas, como o Noroeste, devem ter muitos raios. A instabilidade aumenta muito da tarde para a noite, sobretudo à noite, quando cresce no estado o risco de chuva forte e tempestades.